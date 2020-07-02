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تكنولوجيا

شاهد.. سامسونج تنشر بالخطأ صور Galaxy Note 20 Ultra 5G قبل إطلاقه رسميا

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:05 ص
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 Ultra 5G
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كريم جمال
لك أن تتخيل أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية الشهيرة نشرت بالخطأ صورا تكشف عن أيقونتها المنتظرة Galaxy Note 20 Ultra 5G، قبل أقل من شهر على إطلاقه رسميًا، فمن المقرر أن يتم الكشف عنه فى أغسطس المقبل.

Leaked Galaxy Note 20 Ultra 5G press renders show off camera bump and more

وبحسب موقع "جى إم آرينا" التقني، صُمم هاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G بكاميرا خارقة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع ميزة الزووم البصري حتى 100 مرة، والزووم الديجيتال حتى 50 مرة، و كاميرا ultra-wide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا periscope بدقة 13 ميجابيكسل مع ميزة التقريب حتى 5 مرات.

Leaked Samsung Galaxy Note 20 Ultra press render - Leaked Galaxy Note 20 Ultra 5G press renders show off camera bump and more

كما تميز Galaxy Note 20 Ultra 5G بمعالج من نوع Snapdragon 865 و Exynos 992 حسب منطقة طرح الهاتف مثل أوروبا أو الصين، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت.

Leaked Galaxy Note 20 Ultra CAD-based render - Leaked Galaxy Note 20 Ultra 5G press renders show off camera bump and more

وسيعمل Galaxy Note 20 Ultra 5G بنظام أندرويد الأحدث 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، على أن يحصل على تحديث Android 11 بواجهة تشغيل One UI 3.0.

ومن المتوقع أن يقام حدث إطلاق Galaxy Note 20 Ultra 5G فى 5 أغسطس القادم، كما سيظهر معه أيضًا Galaxy Fold 2، ليتم إتاحة الحجز الإلكتروني المسبق عقب إنتهاء حدث الإطلاق.
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