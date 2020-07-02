شاهد.. سامسونج تنشر بالخطأ صور Galaxy Note 20 Ultra 5G قبل إطلاقه رسميا

لك أن تتخيل أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية الشهيرة نشرت بالخطأ صورا تكشف عن أيقونتها المنتظرة Galaxy Note 20 Ultra 5G، قبل أقل من شهر على إطلاقه رسميًا، فمن المقرر أن يتم الكشف عنه فى أغسطس المقبل.









وبحسب موقع "جى إم آرينا" التقني، صُمم هاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G بكاميرا خارقة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع ميزة الزووم البصري حتى 100 مرة، والزووم الديجيتال حتى 50 مرة، و كاميرا ultra-wide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا periscope بدقة 13 ميجابيكسل مع ميزة التقريب حتى 5 مرات.









كما تميز Galaxy Note 20 Ultra 5G بمعالج من نوع Snapdragon 865 و Exynos 992 حسب منطقة طرح الهاتف مثل أوروبا أو الصين، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت.









وسيعمل Galaxy Note 20 Ultra 5G بنظام أندرويد الأحدث 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، على أن يحصل على تحديث Android 11 بواجهة تشغيل One UI 3.0.



