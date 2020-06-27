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تكنولوجيا

هاتف العام من سامسونج.. Galaxy Note 20 Ultra سيصدر بإمكانيات خارقة.. سعر ومواصفات.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:01 م
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 Ultra سيصدر بإمكانيات خارقة
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Galaxy Note 20 Ultra من شركة سامسونج والذى سيصدر ضمن مجموعة هواتف Galaxy Note 20 ، سيصدر بإمكانات فائقة لم يحصل عليها أى هاتف ذكى أصدرته شركة سامسونج  حتى الآن. 

وبحسب موقع WCCFtech فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيصدربشاشة بقياس 6.9 بوصة، من نوع AMOLED  وبجودة +QHD  ، كما أن الشاشة ستكون بحواف منحية،  وستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف. 


وسيتميز هاتف Galaxy Note 20 Ultra ببطارية بقدرة  4500 مللى أمبير، حيث أن البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 ، وبخاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، وبشاحن سريع بقدرة 25 واط. 

وستكون كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra بثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة من نوع telephoto بدقة 13 ميجابيكسل،   وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل.

أما معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيأتى من نوع Snapdragon 865 ، بتردد 3.1 جيجا هرتز، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى  16 جيجا بايت رام،  كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G. 

ومن المحتمل أن يلغ هاتف Galaxy Note 20 Ultra حوالى 1400 دولار أمريكى أى ما يعادل 600. 22 ألف جنيه مصرى.  

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