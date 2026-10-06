مصطفى غريب: ميشيل ميلاد موهبة كبيرة وبيعلي أي فنان بيمثل معاه

أشاد الفنان مصطفى غريب بالفنان ميشيل ميلاد، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة كبيرة، وله قدرة مميزة على إضافة قيمة لأي فنان يشاركه في العمل.

وقال مصطفى غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن «ميشيل ميلاد موهبة كبيرة وبيعلي أي فنان بيمثل معاه، وهو كمان شخص طيب جدًا خارج المجال الفني».

وتابع أن ميشيل ميلاد جعل أداءه خلال مسلسل «هي كيميا» أكثر سهولة، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما كان تجربة مميزة، وظهرت حالة من الانسجام والتفاهم خلال المشاهد التي جمعتهما.

لم يستقر على عمل فني جديد

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل، أوضح مصطفى غريب أنه حتى الآن لم يستقر على عمل فني جديد يقدمه خلال رمضان المقبل، مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد الاختيار.