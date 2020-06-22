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تكنولوجيا

سامسونج تصدر هاتف Galaxy M31s ببطارية 6000 مللى أمبير.. مواصفات.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:02 م
سامسونج ستصدر هاتف
سامسونج ستصدر هاتف Galaxy M31s ببطارية 6000 مللى أمبير
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy M31s للفئة المتوسطة، والذى ستصدره شركة سامسونج قريبا، سيحتوى على بطارية بسعة 6000 مللى أمبير. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Samsung Galaxy M31s سيتميز بمعالج من نوع Exynos 9611 SoC ، وبنظام تشغيل Android 10 ، وواجهة Samsung One UI . 


وسيحتوى هاتف Samsung Galaxy M31s على ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى مساحة داخلية 128 جيجا بايت، كما سيحصل على كاميرا أساسية 64 ميجابيكسل. 

وإلى جانب البطارية العملاقة سيتميز الهاتف بخاصية الشحن التى تصل إلى 22.5 واط ، كما سيحصل على مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكان هاتف Samsung Galaxy M31s قد تم الكشف عنه في شهر فبراير الماضى، ومن المفترض أن يتم إصداره خلال هذا الشهر. 

جدير بالذكر أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكى يحتوى على 6 كاميرات خلفية، وفقا لبراءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا، حيث كانت قدمتها في شهر ديسمبر العام الماضى، حيث سيحتوى الهاتف القادم على خمس كاميرات خلفية بزاوية واسعة مع كاميرا بمستشعر يعمل على تقريب الصورة، الأمر الذى سيجعل شركة سامسونج أول شركة تصدر هاتف ب 6 كاميرات خلفية.

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