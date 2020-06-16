أرخص هاتف 5G في 2020.. سامسونج تطلق Galaxy A71 5G في الولايات المتحدة.. سعر ومواصفات..فيديو

أعلنت شركة سامسونج عن طرح هاتف Galaxy A71 5G للبيع فى الولايات المتحدة ليكون أرخص هاتف ذكى بإمكانيات عالية يتمتع بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G في 2020.





وبحسب موقع Android Headlines فإن سامسونج قد أطلقت أول نسخة 5G من الهاتف في شهر إبريل الماضى، ويعتبر هاتف Galaxy A71 5G من الفئة المتوسطة.









وسيكون هاتف Galaxy A71 5G متاحا على موقع سامسونج الإلكترونى للشراء في الولايات المتحدة، بدءا من يوم 19 يونيو، بسعر 600 دولارأمريكى أى ما يعادل حوالى 9715 ألف جنيه مصرى.





وتأتى كاميرات هاتف سامسونج Galaxy A71 أربع كاميرات وتأتي الكاميرا الأساسية ب 64 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة ب12 ميجا بيكسل، وأخرى مكبرة ب 5 ميجا بيكسل، أما الرابعة فتأتى بمستشعر للعمق ب 5 ميجا بيكسل.





ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A71 بسعة بطارية 4.500 مللى أمبير، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام ، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت. ، مع خاصية الشحن السريع ب 25 واط .



