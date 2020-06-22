الحق العرض.. اشترى Samsung Galaxy Note 9 نسخة 128 جيجا بايت بـ 5700 جنيه.. تفاصيل
الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:37 ص
عرض جديد.. اشترى Samsung Galaxy Note 9
اذا كنت من هواة التنقل مع مكتبهم المحمول فى كل مكان لمباشرة أعمالك فها العرض مخصص لك، حيث سمكنك إقتناء نسخة من تحفة سامسونج Galaxy Note9
بنصف سعره تقريبًا، والتمتع بكل مميزات أندرويد مع عتاد قوي يوفر لك الأداء السلس والمميز، وفى نفس الوقت ضمن تصميم أنيق.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 352 دولارًا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 5700 جنيه مصري. يذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل. ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.
وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.
يمكنك الحصول على نسختك من هاتف Samsung Galaxy Note 9 سعة 128 جيجا بايت عبر ذا الرابط.