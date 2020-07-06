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تكنولوجيا

ببطارية 6800 مللي أمبير وتدوم ليومين.. سامسونج تكشف عن Galaxy M41

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:10 م
ببطارية 6800 مللى
ببطارية 6800 مللى أمبير وتدوم ليومين.. سامسونج تكشف عن Galax
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ندى على
كشفت شركة سامسونج عن إطلاقها هاتف جديد للفئة المتوسطة ببطارية 6800 مللى أمبير، سيكون قادرا على منافسة أحدث هاتف آيفون iPhone SE كما أنه سيكون أرخص بحوالى  100 دولار أمريكي. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Samsung Galaxy M41 سيكون ببطارية 6800 مللى أمبير مما يعنى أنه يستطيع الصمود على الاستخدام يدون شحنه يومين كاملين، وهو أمر ليس موجود في أى هاتف من  فئة الهواتف المتوسطة. 


ويتميز هاتف Galaxy M41 بخاصية الشحن السريع بقدرة 15 واط، في حين أن هاتف iPhone SE يتميز بالشحن بقدرة 5 واط فقط، وعلى الرغم من الهاتف متوسط الفئة ويحتوى على بطارية 6800 إلا أن هاتف سامسونج العملاق القادم في أغسطس Note 20 Ultra سيحتوى على بطارية ب 5000 مللى أمبير. 

وسيكون سعر هاتف Galaxy M41 حوالى 300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4830 ألف جنيه مصرى، وبذلك يكون أرخص من هاتف iPhone SE  الذى يبلغ سعره 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6450 ألف جنيه مصرى . 

وكانت سامسونج قد أصدرت مؤخرا، هاتف Samsung Galaxy M31s للفئة المتوسطة، ببطارية بسعة 6000 مللى أمبير، وبخاصية الشحن التى تصل إلى 22.5 واط . 

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