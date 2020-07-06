هاتف Galaxy Fold 2 يحصل على شاحن سريع بقدرة 25 واط ويتفوق على سابقه.. فيديو

كشفت تقارير أن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطى، والذى ستطلقه شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم، سيأتى مرفقا بشاحن بقدرة 25 واط ، حيث أن سابقه هاتف Galaxy Fold للعام الماضى يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط فقط.





وبحسب موقع SamMobile فإنه قد تم اعتماد هاتف Galaxy Fold 2 من قبل وكالة 3C الصينية، حيث حصل الإصدار 5G من الهاتف برقم الموديل SM-F9160 على الموافقة بشاحن قدرته 25 واط حيث يأتى الشاحن برقم موديل EP-TA800 بقدرة 11 فولت.









وسيحتوى هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 على ثلاث شاشات في وضع الطي، توجد شاشة من نوع OLED مقاس 6.6 بوصة في الأمام، وهي عبارة عن قفزة هائلة بالنسبة لمقاس شاشة هاتف Galaxy Fold السابق والتى كانت 4.6 بوصة فقط.





كما سيتميز هاتف Galaxy Fold 2 ببطارية مجمعة بقدرة 4365 مللى أمبير ، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى كاميرا تدور في جميع الاتجاهات موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف وبدقة 108 ميجا بيكسل مثل كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra.





ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30 ألف جنيه مصرى.



