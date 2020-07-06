تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن جهاز التابلت + Galaxy Tab S7 من شركة سامسونج ، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 5 أغسطس القادم، سيحتوى على كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة.





وبحسب موقع TechRadar فإن تابلت + Galaxy Tab S7 سيصدر بشاشة قياس 12.4 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة 1600 x 2500 بيكسل، كما سيصدر معه قلم الإلكتروني S-Pen .





ويأتى تابلت + Galaxy Tab S7 بمعالج من نوع Snapdragon 865 Plus ، يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، و مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت تمتد إلى 1 تيرا بايت.





ويحتوى تابلت + Galaxy Tab S7 على بطارية بسعة 10.090 ميللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع ب 15 واط، كما ستحتوى الشاشة على أعلى معدل تحديث وهو 120 هرتز.





ومن المحتمل أن يكون سعر تابلت + Galaxy Tab S7 977 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 726 . 15 ألف جنيه مصرى.





وستقوم سامسونج بإصدار تابلت + Galaxy Tab S7 ضمن مجموعة Galaxy Tab S7 بالإضافة إلى مجموعة هواتف Galaxy Note20 ، مع هاتفين قابلين للطى وهما Galaxy Z Flip 5G و2 Galaxy Fold يوم 5 أغسطس القادم.







