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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:02 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن جهاز التابلت  + Galaxy Tab S7 من شركة سامسونج، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 5 أغسطس القادم، سيحتوى على  كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة. 

وبحسب موقع TechRadar فإن تابلت + Galaxy Tab S7 سيصدر بشاشة قياس 12.4 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة  1600 x 2500 بيكسل، كما سيصدر معه قلم الإلكتروني S-Pen .
 

ويأتى تابلت + Galaxy Tab S7 بمعالج من نوع  Snapdragon 865 Plus ، يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، و مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت تمتد إلى 1 تيرا بايت. 

ويحتوى تابلت + Galaxy Tab S7 على بطارية بسعة 10.090  ميللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع ب 15 واط، كما ستحتوى الشاشة على أعلى معدل تحديث وهو 120 هرتز. 

ومن المحتمل أن يكون سعر تابلت + Galaxy Tab S7 977 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 726 . 15 ألف جنيه مصرى. 

وستقوم سامسونج بإصدار تابلت + Galaxy Tab S7 ضمن مجموعة Galaxy Tab S7 بالإضافة إلى مجموعة هواتف Galaxy Note20 ، مع هاتفين قابلين للطى وهما Galaxy Z Flip 5G و2 Galaxy Fold يوم 5 أغسطس القادم. 


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