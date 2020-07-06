تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة Galaxy Watch 3 ..فيديو

كشفت تسريبات جديدة، عن أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch 3 ، والتى ستصدر رسميا يوم 22 يوليو، سيكون سعرها مرتفعا وسيتراوح بين 400 و600 دولار أمريكى.





وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن ساعة Galaxy Watch 3 ستكون بإصدارين مختلفين الأول إصدار حجم 41 مم وببطارية 247 مللي أمبير في الساعة ، وسيكون سعرها حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6450 جنيه مصرى.









أما الإصدار الثانى من ساعة Galaxy Watch 3 سيكون بحجم 45 ملم مع بطارية 340 مللي أمبير في الساعة، وسيبلغ سعرها حوالى 600 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 9675 جنيه مصرى.





وتستطيع ساعة Galaxy Watch 3 مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا لمدة تصل إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى أنها ستسجل أداء جيدا في ممارسة الأنشطة منخفضة السرعة والمياه الضحلة.





وتدعم ساعة Galaxy Watch 3 نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة ضغط الدم ، والقلب ، وتتبع النوم، أنها تتميز بأنها مقاومة للصدأ، وتتكون من نوع جديد من الزجاج هو Gorilla Glass DX وهو زجاج يقى الساعة من الصدأ.



