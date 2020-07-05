سامسونج تصدر تحديث شهر يوليو لهواتف Galaxy Note 10.. كيفية الحصول عليه

أصدرت شركة Samsung سامسونج تحديث شهر يوليو لمجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 10، الذى يشمل التحديث الأمنى لهذه الهواتف لحمايتها من الاختراق.





وبحسب موقع Pocketnow فإن تحديث شهر يوليو لهواتف Galaxy Note 10 يشمل تحسينات عالية على الصور والكاميرا، وتثبيت أفضل للفيديو ومعالجة مشكلات التصوير، كما يحتوى على تحسينات للأداء والسرعة.









ويعمل التحديث على معالجة الأخطاء الأمنية وإصلاح الثغرات، والتى غالبا ما تكون بداية للاختراق من قبل الهاكرز أو التطبيقات التى تستخدم طرف ثالث وأذونات خارجية وتقوم بسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.









وكشفت تسريبات عن أن سماعات الأذن Samsung Galaxy Beans من شركة سامسونج، والتى تشبه حبات الفاصوليا، سيتم إصدارها في شهر أغسطس القادم، بالإضافة إلى أنها ستأتى ميزة عزل الضوضاء، حيث ستتفوق على سماعات + Galaxy Buds السابقة والتى افتقرت إلى ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما ستحتوى على حافظة بطارية شحن تستطيع تشغيلها حتى 24 ساعة.



