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تكنولوجيا

تراقب ضغط الدم وضربات القلب.. سامسونج تطرح ساعة Galaxy Watch 3 الذكية 22 يوليو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:01 م
سامسونج تصدر ساعة
سامسونج تصدر ساعة Galaxy Watch 3 في 22 يوليو
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ندى على
أكدت تقارير أن شركة سامسونج على وشك إصدار ساعتها الذكية الجديدة، Galaxy Watch 3 ، التى تتميز بإمكانيات مبهرة، حيث ستقوم بالإعلان عنها يوم 22 يوليو القادم.   


وحسب موقع Android Police فإن ساعة Galaxy Watch 3 تتميز بأنها مقاومة للصدأ،  وتتكون من نوع جديد من الزجاج هو Gorilla Glass DX وهو زجاج  يقى الساعة من الصدأ.




وتأتى Galaxy Watch 3 بحجمين هما 41 مم و 45 مم ، وتتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم ، ويحتوي الإصدار بحجم 45 مم على شاشة مقاس 1.4 بوصة. كما تحتوي على شاشة Super AMOLED دائرية وزرين فعليين على الجانب الأيمن وأشرطة ساعة قابلة للاستبدال بحجم قياسي.


وتستطيع ساعة Galaxy Watch 3  مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا  لمدة تصل إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى أنها ستسجل أداء جيدا في ممارسة الأنشطة منخفضة السرعة والمياه الضحلة.


وتحتوى ساعة Galaxy Watch 3 على إطار دوار وشهادة IP68 مع مقاومة 5 ATM للماء،  كما تحتوى على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجا بايت ومساحة تخزين 8 جيجا بايت وبلوتوث وواي فاي Wi-Fi. 


وتدعم  ساعة Galaxy Watch 3 نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة ضغط الدم ، والقلب ، وتتبع النوم. 


وسيتم تشغيل إصدار 41 مم من Galaxy Watch 3   ببطارية 247 مللي أمبير في الساعة ، بينما سيحتوي الإصدار 45 ملم على بطارية 340 مللي أمبير في الساعة.

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