تحالف دعم الشرعية يُعلن اعتراض صاروخ حوثي وتدمير مصادر التهديد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف في بيان له منذ قليل، أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مؤكداً استمراره في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض وتدمير مصادرها.

صد هجوم حوثي في الصلو

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة العربية السعودية أن اللواء 35 مدرع صد هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي في جبهة الصلو بتعز استمر سبع ساعات وأسفر عن مصرع 12 حوثياً.

السيطرة على قمة جبل حبشي

وأعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية "فجر اليمن".

غارات تهز صنعاء

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة وعدة محافظات شمالي البلاد، فيما قال سكان لوكالة شينخوا الصينية إن انفجارات قوية عدة هزت العاصمة.

عملية واسعة على عدة جبهات

وعززت القوات اليمنية الثلاثاء عملياتها العسكرية ضمن "فجر اليمن" على امتداد عدد من الجبهات، مع تثبيت المكاسب المحققة في اليوم الأول وتسجيل تقدم جديد في تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي.

ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الحكومية بدء عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في تحول من احتواء التقدم الحوثي إلى هجمات متعددة المحاور، وأكدت القيادة العسكرية استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها.