الرئاسة التركية تُهنئ مصر بذكرى نصر أكتوبر: محطة مُضيئة ورمز للعزة

تقدّمت إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، ممثلة في مستشارية الاتصال بالقاهرة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً، وإلى القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

أنقرة: أكتوبر رمز الكرامة الوطنية

وأكدت مستشارية الاتصال بالقاهرة في منشور لها أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل "محطة مضيئة في تاريخ مصر، ورمزاً للعزة والكرامة الوطنية".

تمنيات بالسلام والازدهار

وأعربت المستشارية عن تمنياتها لمصر وشعبها الشقيق بدوام السلام والاستقرار والازدهار، ومزيد من التقدّم والرخاء.

اعتزاز بالروابط التاريخية

كما أكدت إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية اعتزازها بما يجمع مصر وتركيا من روابط تاريخية عميقة وعلاقات صداقة راسخة، معربة عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

واختتمت تهنئتها بالقول: "كل عام ومصر وشعبها بخير، وعاشت الصداقة التركية المصرية".