شريف عامر يستعرض متعلقات خاله الشهيد الملازم طيار عماد ذو الفقار: مصدر فخر واعتزاز

استعرض الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة اليوم من برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، عددًا من المتعلقات الشخصية الخاصة بخاله الشهيد الملازم طيار عماد ذو الفقار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وعرض «عامر» على الهواء «المخلة» الخاصة بخاله الشهيد، موضحًا أنها إحدى المتعلقات التي عادت إلى أسرته عقب استشهاده، وكانت ضمن المعدات الشخصية الخاصة به كطيار بالقوات المسلحة.

وأوضح شريف عامر أن خاله الشهيد عماد ذو الفقار التحق بالقوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف، وخاض مرحلة الإعداد والتدريب، إلا أن القدر لم يمهله للمشاركة في حرب السادس من أكتوبر 1973، بعدما استشهد قبل اندلاع الحرب.

وتحدث «عامر» عن والدة الشهيد، مشيرًا إلى أنها، مثل آلاف الأمهات المصريات، دفعت بابنها إلى طريق الخدمة العسكرية، وتركته يلتحق بالقوات المسلحة ويتدرب ويستعد للدفاع عن وطنه، حتى نال الشهادة.

وأكد الإعلامي شريف عامر أن احتفاظه بمتعلقات خاله الشهيد يمثل له مصدرًا كبيرًا للفخر والاعتزاز، موضحًا أنه يحتفظ بـ«المخلة» داخل مكتبته في منزله، باعتبارها واحدة من أغلى الأشياء التي تحمل ذكرى خاله وتخلد تضحياته.

تضحية من أجل الوطن

كما استعرض «عامر» الخوذة الخاصة بخاله الشهيد الملازم طيار عماد ذو الفقار، مؤكدًا أن الاحتفاظ بهذه المتعلقات وعرضها أمام الجمهور يمثلان بالنسبة له تكريمًا لذكرى خاله، وتذكيرًا بما قدمه من تضحية من أجل الوطن.