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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر يعرض علبة عمرها 56 عاما.. متعلقات طيار مصري شهيد تحفظ ذاكرة جيل من أبطال حرب الاستنزاف

شريف عامر
شريف عامر
محمود محسن

عرض الإعلامي شريف عامر متعلقات أحد أفراد عائلته وهو الطيار المصري الشهيد عماد ذو الفقار، الذي التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها، ثم بدأ خدمته العسكرية في مرحلة حرب الاستنزاف، قبل أن يستشهد دون أن يمهله القدر ليشهد انتصار أكتوبر 1973.

وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تضم المتعلقات الشخصية للطيار الشهيد غطاء الرأس، وشنطة تحمل اسمه، إلى جانب الخوذة الخاصة به، وهي أشياء ظلت شاهدة على رحلة شاب اختار طريقه إلى القوات الجوية، فتلقى التدريب والاستعداد للقتال، ثم شارك في مواجهة العدو حتى نال الشهادة.

وتابع أنه من بين هذه المتعلقات علبة يعود تاريخها إلى 24 أبريل 1970، أي أن عمرها اليوم 56 عامًا، ومكتوب عليها باللغة الروسية، في إشارة إلى طبيعة التجهيزات والمعدات التي كانت مستخدمة في تلك الفترة.

وأشار إلى أنه تحمل هذه القطع قيمة تتجاوز كونها مجرد مقتنيات قديمة؛ فهي توثق جانبًا من حياة أحد أبناء القوات الجوية المصرية، وتختزل حكاية جيل عاش سنوات الحرب والاستنزاف، وقدم تضحياته قبل أن يرى ثمارها في نصر أكتوبر.

يوم النصر

وأكد أنه تبقى متعلقات الشهيد أسامة ذو الفقار محفوظة باعتزاز، باعتبارها جزءًا من ذاكرة مصر، وشاهدًا ماديًا على بطولة وتضحية شاب مصري لم يمهله العمر ليشهد يوم النصر، لكنه ترك وراءه ما يروي قصته للأجيال.

الإعلامي شريف عامر الطيار المصري أسامة ذو الفقار العسكر الشهادة

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