شريف عامر: 5 آلاف شكوى بشأن التعليم خلال أسبوع.. ومطالب بإعادة النظر في تدريس اللغة العربية والتاريخ بالشهادات الدولية

قال الإعلامي شريف عامر إن إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها وصل إلى 9 آلاف و100 شكوى، من بينها 5 آلاف و290 شكوى تم التعامل معها خلال أسبوع.

وأوضح “عامر” خلال برنامج يحدث في مصر، أن شكاوى التعليم جاءت في مقدمة الشكاوى، حيث بلغت نحو 5 آلاف شكوى، من بينها 1857 شكوى بشأن تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بتثبيت المعلمين.

وأشار شريف عامر إلى وجود شكاوى بشأن تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية، موضحًا أن المواطنين يرون أن متابعة تدريس هذه المواد جاءت متأخرة.

وأضاف أن هناك اعتراضات على إدراج اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد البكالوريا، مع احتسابهما بنظام النجاح والرسوب خارج المجموع.

ولفت شريف عامر إلى أنه تواصل مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، الذي أوضح أن قرار تدريس اللغة العربية والدين والتاريخ صدر في عام 2024.

وأكد شريف عامر أن المواطنين يحتاجون إلى رد أكثر إقناعًا بشأن هذه المسألة، مع وجود مرونة أو إعادة النظر فيها.