اللواء محمد قشقوش يروي مشاهد من حروب مصر

قال اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنه ارتبط خلال خدمته العسكرية بحروب مصر الثلاثة الأخيرة، منوها أنه كان قائد فصيلة خلال حرب 1967، وكانت الفصيلة تضم من 30 إلى 33 رجلًا، وتمركزت بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية في منطقة القسيمة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، أنه عاصر حرب 1967 وانسحب مع القوات المصرية التي انسحبت من المنطقة، دون أن يرى القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عملية الانسحاب استمرت يومين ونصف اليوم.



وأشار إلى أنه أثناء حديثه عن الوثائق المتعلقة بحرب 1967، عثر في أوراقه على مذكرة أطلق عليها «مذكرة 67»، وهي الأجندة التي كان يسجل فيها يومياته خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه بدأ تسجيل يومياته في الأول من يناير، واستمر في الكتابة حتى الخامس من يونيو، ثم واصل تسجيل ما جرى خلال الحرب، وصولًا إلى يومي 9 و10 يونيو، عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم، مؤكدًا أنه توقف عن الكتابة بعد ذلك وأغلق الأجندة، معتبرًا أن تلك المرحلة انتهت وتحتاج إلى خطوة جديدة.

وأضاف قشقوش، أن الخطوة الجديدة بدأت بعد نحو أسبوع، عندما احتلت القوات المصرية لأول مرة موقعًا جديدًا على قناة السويس في مواجهة القوات الإسرائيلية مباشرة، وكان ذلك في منطقة نمرة 6 شرق الإسماعيلية.

وأكد أن تلك كانت المرة الأولى التي رأى فيها القوات الإسرائيلية، بعدما لم يرها خلال حرب 1967 أو أثناء الانسحاب منها.

وأوضح اللواء محمد قشقوش أنه عمل في مرحلتين مختلفتين؛ إذ بدأ ضابط استطلاع في الكتيبة 12 مشاة، ثم انتقل في المرحلة الثانية إلى قوات المظلات بعد انتهاء مرحلة الأعمال الفدائية شرق القناة.

وأشار إلى أنه خدم برتبة ملازم أول في الكتيبة 75 مظلات، وتدرج في المناصب العليا داخل قوات المظلات، موضحًا أن الكتيبة 75 كانت كتيبة الفريق سعد الدين الشاذلي، واصفًا إياها بأنها اسم كبير في تاريخ قوات المظلات، باعتبارها الكتيبة الأم لقوات المظلات وأول كتيبة مظلات في الشرق الأوسط.

وقال قشقوش إنه كان خلال حرب أكتوبر 1973 قائد سرية في الكتيبة 75 مظلات برتبة رائد، موضحًا أن مشاركته في الحرب مرت بمرحلتين.

وأضاف أن المرحلة الأولى كانت في السويس ضمن الجيش الثالث، واستمرت حتى 18 أكتوبر، قبل أن يتم استدعاؤه وسريته من قائد الكتيبة المقدم سمير أورني ورئيس العمليات الرائد علي كامل.

وأوضح أنه تلقى تكليفًا بالتحرك مع سريته إلى «مركز 10»، لكنه لم يكن يعرف في البداية المقصود بهذا الاسم، فسأل قائده عن طبيعة المركز، فأبلغه بأنه مركز القيادة الرئيسي للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة القوات، وأن مهمته وسريته ستكون تأمينه من الداخل والخارج.

وأشار قشقوش إلى أنه كان لديه فضول لمعرفة طبيعة هذا المركز الرئيسي الذي أدار العمليات والتحركات حتى وقف إطلاق النار، فيما أكد اللواء قشقوش أن المركز كان «عقل القوات المسلحة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن دور مركز القيادة الرئيسي امتد من قبل الحرب وحتى 19 يناير 1974.