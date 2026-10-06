محمد شردي: ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات المصريين

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إنّ ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات المصريين، مشيرًا إلى أن كل مواطن وجندي شارك في الحرب كان بطلًا قدم الكثير من أجل وطنه.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن تضحيات الشهداء وأبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال الحالية، مؤكدًا أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والدفاع عن مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في منشور له بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أن تضحيات الأبطال وروح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال الحرب يعكس قدرة المصريين على تجاوز أصعب الظروف وتحقيق المستحيل.

وشدد على أن استحضار بطولات أكتوبر لا يقتصر على الاحتفال بذكرى النصر، وإنما يمثل تأكيدًا على أهمية الاستفادة من روح الإرادة والعزيمة التي تحلى بها المصريون خلال تلك المرحلة.