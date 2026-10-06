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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سناء منصور: 6 أكتوبر مش مجرد يوم في تاريخنا ده يوم اتكتب فيه المجد بإيد المصريين

انتصار أكتوبر
انتصار أكتوبر
شيماء جمال

هنأت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج «ست ستات»، مصر وشعبها بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائله: إن 6 أكتوبر ليس مجرد يوم في تاريخ مصر، وإنما يوم سجل فيه المجد بأيدي المصريين.

وأضافت خلال تقديم برنامج «ست ستات»، عبر شاشة «dmc»، إن الجيش المصري وقف في السادس من أكتوبر أمام المستحيل وأثبت للعالم قدرة المصريين على تحقيق الانتصار، مشيرة إلى أن ذكرى أكتوبر تمثل فخرًا للوطن وانتصارًا للشعب.

وتابعت: «كل سنة ومصر مرفوعة الرأس، وربنا يحفظ وطننا الغالي، وطن الأمن والأمان والاستقرار».

واستطردت: «6 أكتوبر مش مجرد يوم في تاريخنا، ده يوم اتكتب فيه المجد بإيد المصريين، يوم وقف فيه الجيش المصري قدام المستحيل وقال للعالم كله.. إحنا نقدر».

ست ستات سناء منصور 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر

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