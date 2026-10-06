بث مباشر.. بمناسبة انتصارات أكتوبر.. أحمد موسى: النصر لجيش مصر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وهنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة انتصارات اكتوبر.

وقال أحمد موسى :"كل سنة وحضراتكم بألف خير ويوم عظيم وعزيز علينا ويوم 6 اكتوبر وزي النهاردة من 53 سنة عبر الرجال وفي هذا اليوم كتب النصر لجيش مصر.. وكنا ننتظر هذه اللحظة".