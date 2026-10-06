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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ تاريخ: الحفاظ على الهوية ونقل خبرات حرب أكتوبر للأجيال الجديدة ضرورة

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
محمود زيدان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن حرب أكتوبر جسدت ملحمة من التجانس والتنسيق بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التحدي لا يزال مستمرًا في ظل محاولات التأثير على أنماط تفكير الأجيال الجديدة وتغيير هويتها.

وأضاف "شقرة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الشهادات الإسرائيلية حول حرب أكتوبر تؤكد حجم الهزيمة التي تعرضت لها إسرائيل خلال الحرب، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب التاريخية إلى الأبناء، بما يسهم في تحصينهم ضد المعلومات والأكاذيب التي يتم تكرارها بصورة مستمرة.

وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان أكد أن البطل الحقيقي في حرب أكتوبر كان الجندي المصري، وليس الأسلحة، لافتًا إلى أن هذه البطولات تمثل نماذج مهمة ينبغي أن تستلهمها الدراما المصرية في أعمالها.

وشدد شقرة، على ضرورة تكثيف الإنتاج الدرامي الذي يوثق بطولات المصريين، مؤكدًا أن الشعب المصري قدم نماذج عظيمة من البطولة والصبر والقدرة على مواجهة التحديات، سواء خلال حرب الاستنزاف أو حرب أكتوبر 1973.

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