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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالطيران الحربي .. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، صورة ارشيفية
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، صورة ارشيفية
خاطر عبادة

أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الأربعاء بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، استهدفت إحداها وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل.

استهداف وادي السلوقي وبرعشيت وعيترون

وذكرت وسائل الإعلام أن الغارات استهدفت وادي السلوقي ومناطق بين بلدتي برعشيت وعيترون جنوبي لبنان، مع تسجيل قصف مدفعي في مناطق أخرى.

استمرار الهجمات دون خسائر معلنة

وأوضحت أن الغارات تأتي في إطار استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مع استمرار احتلال إسرائيل لخمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، وتصاعد الانتهاكات، حيث تقول بيروت إنها تجاوزت آلاف الخروقات، فيما تكثف تل أبيب ضرباتها لمنع إعادة بناء قدرات حزب الله.

لبنان قصف إسرائيلي على جنوب لبنان جيش الاحتلال

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