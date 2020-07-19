شاهد.. أول فيديو ترويجى لسماعات سامسونج Galaxy Buds Live

كشفت تسريبات جديدة، شكل ومواصفات سماعات سامسونج اللاسلكية القادمة Samsung Galaxy Buds Live ، والتى تشبه حبات الفاصوليا والتى من المقرر أن تصدرها شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم مع هواتف Galaxy Note 20 .





وأظهر الفيديو الترويجى الألوان التى ستصدر بها السماعات ، بالإضافة إلى حجمها ، والذى يعتبر من أصغر الأحجام التى صدرت بها سماعات للأذن من قبل حيث تلائم الحجم الداخلى للأذن بطريقة منحية و سلسة.













ويظهر الفيديو ثلاثة ألوان لسماعات Galaxy Buds Live وهى الأبيض و الأسود والنحاسي، وكذلك السماعات من كلا الجانبين، كما تظهر رؤية الميكروفونات ومكبرات الصوت المدمجة التى ستقوم بخاصية عزل الضوضاء.





وبحسب موقع TechRadar فإن شركة سامسونج تحول التركيز بشكل كبير على تصميم السماعات الفريد كما تعطى الأولوية لجودة الصوت، وميزة عزل الضوضاء والتى لم تكن تتواجد في سماعاتها السابقة، + Galaxy Buds .





وسيكون عمر بطارية سماعات Galaxy Buds Live القادمة حوالة 6 ساعات فقط، مقارنة بسابقتها + Galaxy Buds التى كانت تمتد إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى أنها ستكون مقاومة للماء، كما ستحتوى على مكبر صوت أحادي الاتجاه مقاس 13 مم.





ومن المحتمل أن وسيكون سعر سماعات Galaxy Buds Live القادمة حوالى 179 جنيه استرلينى أى ما يعادل حوالى 3600 جنيه مصرى.



