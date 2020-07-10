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تكنولوجيا

تسريب أول صور 3D لـ سماعات سامسونج Galaxy Beans الشبيهة بحبات الفاصوليا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:08 م
تسريب أول صور3D لسماعات
تسريب أول صور3D لسماعات سامسونج Galaxy Beans
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ندى على
كشفت تسريبات مصورة بجودة 3D لأول مرة شكل وتصميم سماعات الأذن Samsung Galaxy Beans، من شركة سامسونج،  والتى تشبه حبات الفاصوليا بالإضافة إلى الألوان التى ستصدر بها. 


وبحسب المسرب الشهير Evan Blass فإن سماعات Samsung Galaxy Beans ستأتى بثلاثة ألوان هى الابيض والاسود والنحاسى، كما أنها ستأتى بميزة عزل الضوضاء.




وسيكون عمر بطارية سماعات Galaxy Beans القادمة حوالة 6 ساعات فقط، مقارنة بسابقتها + Galaxy Buds التى كانت تمتد إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى أنها ستكون مقاومة للماء، كما ستحتوى على مكبر صوت أحادي الاتجاه مقاس 13 مم.


وفقا  لموقع Tech viral فإن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Beans من المحتمل أن تصدر يوم 5 اغسطس القادم، مع هواتف Galaxy Note 20، وسكون مختلفة تماما عن سابقتها سماعات +Galaxy Buds. 


وسيساعد تصميمم سماعات Galaxy Beans الجديدة الذى يحاكي حبات الفصوليا بإنحناء يتوافق مع إنحناء الأذن، كما ستأتي السماعة بدون غطاء سيليكون، حيث لن تشكل أى إزعاج للمستخدمين حيث ستكون مناسبة لحجم الأذن.

تسريب أول صور 3D لـ سماعات سامسونج Galaxy Beans الشبيهة بحبات الفاصوليا
تسريب أول صور 3D لـ سماعات سامسونج Galaxy Beans الشبيهة بحبات الفاصوليا
تسريب أول صور 3D لـ سماعات سامسونج Galaxy Beans الشبيهة بحبات الفاصوليا
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