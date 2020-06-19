بعد انفجار AirPods.. سماعات الأذن اللاسلكية تسبب السرطان.. احذرها

آبل اللاسلكية داخل الأذن اليمنى لأحد مستخدميها في الصين أثناء المكالمة، باهظة الثمن، في أذن مواطنا صينيا يبلغ من العمر 23 عاما، والذي افقدته السماعة الذكية حاسة السمع في الحادثة التي تعرض لها في 19 مايو الماضي، وفقا لما ذكره موقع "gizmochina". انضمت سماعات آبل اللاسلكية الجديدة آيربودز AirPods، إلى سلسلة المنتجات التكنولوجية المتفجرة، وذلك بعد أن انفجرت سماعةاللاسلكية داخل الأذن اليمنى لأحد مستخدميها في الصين أثناء المكالمة، انفجرت سماعة آبل AirPods





وأصيب الشاب الصيني تشنج تانج Zheng Tang بجروح طفيفة وتمزق جلد الجدار الأمامي لقناة أذنه اليمنى نجمت عن أنفجار سماعة آير بودز من آبل ، ولا يزال يعاني من آثار نزيف في الأذن، إلى جانب بعض الألم مع وجود تورم أمام الأذن اليمنى، إلى جانب مشكلات في حاسة السمع نتيجة لانفجار سماعة AirPods













وللاسف هذه ليست المرة الأولى التي تنفجر فيها سماعة آبل الشهيرة، ففي عام 2018، قال مواطنا أمريكيا يدعى جايسن كولون: إن سماعة آبل اللاسلكية آير بودز انفجرت واحترقت بعد أن تركها فوق أحد الأجهزة الرياضية فور إحساسه بالخطر.





وفي الآونة الأخيرة، اتجه الكثير من الناس لاستخدام سماعات الأذن اللاسلكية أو سماعات البلوتوث دون أن يعرفوا مدى خطورتها في إلى جانب أنها قابلة للأنفجار قد تتسبب في أمراض خطيرة جدا لمستخدميها عند استخدامها لفترات طويلة.





ووفقا لتقرير سابقا، فقد حذر جيري فيليبس، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة كولورادو أن سماعات الأذن اللاسلكية اشكل خطرا كبيرا على أذن مرتديها، إذ أن وضها في قناة الأذن يعرض خلايا المخ إلى مستويات عالية من إشعاع التردد اللاسلكي، وبحسب دراسة أمريكية حيث تنتج السماعات اللاسلكية حقول كهرومغناطيسية تسبب السرطان.





وفيما يلي نستعرض إليكم أضرار استخدام السماعات اللاسلكية والمعروفة أيضًا بسماعات البلوتوث:





1. تصدر السماعة اللاسلكية كمية كبيرة من الإشعاعات، تكفي لتدمير كافة أجهزة جسم الإنسان.





2. يؤدي الاستخدام المستمر لسماعات الأذن اللاسلكية، إلى شعور مستخدميها بالإرهاق والتعب المستمر وأيضًا الضعف العام.





3. مع الاستخدام المستمر لسماعات الأذن اللاسلكية، تتسبب في إلحاق ضرر شديد بالأذن والذي ينجم عنه في النهاية فقدان حاسة السمع، حيث تحتوي تلك السماعات على مغناطيس صغير يؤثر على خلايا المخ.





4. أشارت بعض الدراسات إلى أن الاستخدام المستمر لسماعات البلوتوث يتسبب في حدوث الضعف الجنسي للرجال، كما أنه يقلل من خصوبة المرأة.





5. تتسبب الإشعاعات الكثيرة التى تصدر من السماعات اللاسلكية أثناء إجراء المكالمات في فقدان الذاكرة لمرتديها.





6. حذرت بعض الدر اسات من استخدام الأطفال لسماعات الأذن اللاسلكية، حيث يتسبب استخدامها بكثرة في حدوث العديد من أنواع سرطانات الدم للأطفال.





7. قد يتسبب استخدام سماعات الأذن اللاسلكية بكثرة حدوث العديد من أنواع التشوهات للجنين أثناء فترة الحمل.





8. أثبتت بعض الدراسات أن استخدام سماعات البلوتوث يتسبب في حدوث العديد من المشاكل في الجهاز العصبي وخاصة المخ.





9. أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن استخدام سماعات البلوتوث بكثرة وخاصة أثناء التمارين الرياضية لها خطورة كبيرة حيث أن الدم في هذه الحالة يكون متدفق للجسم والقلب والعضلات بصورة كبيرة مما يسبب مشاكل صحية كثيرة.





10. تزيد الإشعاعات الصادر من السماعات اللاسلكية بشكل كبير عند تركها متصلة بالهاتف أثناء النوم والتى تؤثر على الجهاز العصبي يكون في حالة من الاسترخاء.