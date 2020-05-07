تنافس AirPods.. هواوي تعلن عن سماعتها اللاسلكية FreeBuds 3i بسعر أقل.. صور ومواصفات

كشفت شركة هواوي Huawei ، النقاب عن أحدث سماعاتها اللاسلكية FreeBuds 3i، للأسواق الأوروبية، والتي تتنافس مع سماعة الأذن الخاصة بـ أبل Apple AirPods Pro، من حيث التصميم والميزات، ولكن بسعر أقل.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشابه تصميم سماعة هواوي FreeBuds 3i الجديدة، تصميم سابقتها FreeBuds Lite، التي تم إطلاقها مع سلسلة هواوي بي 30 في شهر مارس 2019، وتوفر سماعة الأذن الجديدة ميزة إلغاء الضوضاء وتتميز بمحركات ديناميكية بقياس 10 ميلليمتر للحصول على صوت قوي.





وزدت هواوي سماعة FreeBuds 3، بمعالج HiSilicon Kirin A1، الذي يدعم الاتصال لاسلكيًا بالبلوتوث 5.1 بالوضع المزدوج​​، مما أتاح لسماعة الأذن تقديم صوت ستريو بوقت استجابة يصل إلى 190 ميللي ثانية.









وتأتي سماعة FreeBuds 3i، بميكروفونين متجهين للخارج لإلتقاط الصوت بين الضوضاء البيئية وميكروفون واحد داخلي يستقبل الصوت داخل الأذن لتحسين جودة المكالمة.





وتدعم سماعة FreeBuds 3i، إيماءات النقر لمدة طويلة لتشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، مع نقرة مزدوجة لتبديل الموسيقى أو الرد على المكالمات وإنهاءها، ويمكنها إيقاف التشغيل تلقائيا عند إخراج السماعة من الأذن واستئناف التشغيل عند إعادة إدخالها في الأذن، لكنها لا توفر ميزة التحكم بمستوى الصوت.





وسيتم طرح سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 3i، للبيع في 20 مايو في متجر هواوي بالمملكة المتحدة، بسعر 89.99 جنيه إسترليني، وستكون متاحة بعد ذلك في متاجر تجزئة في الأسواق الأوروبية الأخرى في 17 يونيو.