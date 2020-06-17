فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل الأمريكية

أما حسن الدسوقي بدأ كلماته قائلًا:" كانت إحدى أعز أمنياتي هي حضور مؤتمر WWDC للمطورين.. ومشاركتي هذا العام وتكريمي من بين الفائزين يشعرني بأن نصف أمنيتي تحققت.. فأنا أحلم دومًا بأن أكون مرشدأً للجيل الصغير من المطورين في يوم من الأيام.





وأضاف حسن:" من السهل على الجميع البدء باستخدام Swift، إلا أنه من الصعب الوصول إلى مستوى متقدم دون دعم مناسب.. لذلك لابد من تعليم الأجيال الشابة كل شىء عن البرمجة حتى لا يواجهوا التحديات التي واجهتها".





بينما قال عمر نادر طالب هندسة البرمجيات عن فوزه بالمسابقة: "كنت مغرمًا بكيفية استجابة الألعاب لإيماءات اليد المحددة على الشاشة.. ومن هنا بدأ شغفي بالبرمجة.. والفضل لعمي اللى دعمنى بشدة لتعلم أساسيات البرمجية في عام 2009.. ويسعدني بشدة أن أكون من بين الفائزين بالمسابقة و أحقق المزيد بمسيرتي في هندسة البرمجيات."



