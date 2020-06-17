فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل الأمريكية

"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..ابني عمر يفوز كأصغر متسابق من مصر والشرق الأوسط في أكبر مسابقة دولية لـ آبل Apple بالولايات المتحدة الأمريكية".
بهذه الكلمات أعلنت والدة أحد الطلاب المصريين الفائزين بمسابقة شركة آبل الأمريكية للمطورين الطلاب على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك فوز ابنها بمسابقة آبل للمطورين الطلاب حول العالم.
تعود التفاصيل عندما أعلنت شركة آبل الأمريكية الشهر الماضي عن تأجيل مؤتمرها الأبرز للمطورين WWDC20 وجعله عبر الإنترنت بسبب تداعيات نفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 عالميًا، وهو الحدث الذى يجتمع فيه أبرز المطورين فى العالم بنفس الطلبة المتميزين بنفس المجال أيضًا.
وضمن فعاليات نسخة مؤتمر WWDC20 لهذا العام أطلقت آبل الأمريكية تحدي Swift Student Challenge؛ وهو أمر بمقابة دعوة عاملة لكي المطورين من الطلاب بكل أنجاء العالم للمشاركة وتقديم تطبيقاتهم الخاصة باستخدام منصة البرمجة الشهيرة Swift Playground.
وكانت المفاجأة أنه من بين الفائزين فى تحدى آبل البرز لهذا العام، ثلاثة طلاب مصريين بمجال الهندسة، وهم حسن الدسوقي، و عمر نادر وعمر الوحيشي، فالثلاثة بمثابة جيل جديد من المطورين فى الشرق الأوسط ينتظرهم مستقبل واعد فى مجال البرمجة نظرًا لصغر سنهم، الذين سيتم تكريمهم فى مؤتمر آبل WWDC 20 للمطورين لهذا العام.
بدأت قصة عمر الوحيشي للبرمجة وهو فى سن التاسعة، وحلم منذ وقتها بتحقيق هدفه يومًا ما، وقال:" عندما أعلنت Apple تحدي Swift Student Challenge.. سجلت على الفور ولكنني لم أكن أتخيل أننى سأفوز.. ولكن أردت فقط أن أكسر حاجز خوفي وأخوض التجربة.
و تابع قائلًا:" فالذهاب لحضور مؤتمر WWDC هو حلم تحقق بالنسبة لي.. وسعادتى لا توصف لكوني من بين الفائزين هذا العام.. فهو إنجاز كبير بالنسبة لأنني تعلمت كل شيء بمفردي".
أما حسن الدسوقي بدأ كلماته قائلًا:" كانت إحدى أعز أمنياتي هي حضور مؤتمر WWDC للمطورين.. ومشاركتي هذا العام وتكريمي من بين الفائزين يشعرني بأن نصف أمنيتي تحققت.. فأنا أحلم دومًا بأن أكون مرشدأً للجيل الصغير من المطورين في يوم من الأيام.
وأضاف حسن:" من السهل على الجميع البدء باستخدام Swift، إلا أنه من الصعب الوصول إلى مستوى متقدم دون دعم مناسب.. لذلك لابد من تعليم الأجيال الشابة كل شىء عن البرمجة حتى لا يواجهوا التحديات التي واجهتها".
بينما قال عمر نادر طالب هندسة البرمجيات عن فوزه بالمسابقة: "كنت مغرمًا بكيفية استجابة الألعاب لإيماءات اليد المحددة على الشاشة.. ومن هنا بدأ شغفي بالبرمجة.. والفضل لعمي اللى دعمنى بشدة لتعلم أساسيات البرمجية في عام 2009.. ويسعدني بشدة أن أكون من بين الفائزين بالمسابقة و أحقق المزيد بمسيرتي في هندسة البرمجيات."
ومن بين الفائزين أيضًا مطورين طلاب من الكويت ولبنان، حيث سيتم تكريم 350 فائزًا من 41 دولة لجهودهم الإبداعية فى هذا العام بمؤتمر المطورين، وسيعقد مرتمر WWDC20 يوم الاثنين القادم الموافق 22 يونيو الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
وكشفت آبل عن مجموعة من النصائح لصغار المطورين لتحقيق أحلامهم :
1- كن شغوفًا و افرح بفشلك.
2- افهم جديًا النظام الأساسي الذي تطور التطبيق الخاص به.
3- كن منظمًا واحتفال بالفوز الصغير.
4- انظر للأمور ببساطة
5- كن على إطلاع تام بأدوات التعليم الجديدة.
6- الاختبار ثم الاختبار ثم الاختبار.
7- التركيز على هدف واحد.