أكبر تغيير على الإطلاق.. آبل تستغنى عن معالجات إنتل وتنتج معالجتها ARM لأجهزة Mac القادمة

في واحدة من أكبر التغييرات التى تجريها الشركة، أعلنت شركة آبل أنها تستخدم معالجات جديدة في أجهزة Mac ماك الجديدة الصادرة العام القادم 2021، حيث ستتحول من معالجات شركة إنتل إلى معالجاتها ARM .





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن تحول شركة آبل إلى معالجات ARM سيسمح لأجهزة الكمبيوتر بتحسين سرعتها وعمر البطارية وأجزاء رئيسية أخرى من أدائها بشكل كبير، بالإضافة إلى جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر تماشيًا مع أجهزة iPhone و iPad ، والتي قد تخلت عن معالجات شركة إنتل منذ فترة.









ومن المقرر أن تعلن آبل رسميا عن قرار تحولها إلى معالجات ARM في مؤتمر آبل السنوى للمطورين WWDC ، والذي سيبدأ في 22 يونيو الجارى ، حيث ستبدأ التصنيع للأجهزة القادمة بدءا من العام الحالى بالمعالجات الجديدة.





وبدأت آبل في استخدام معالجات إنتل في عام 2006، وبحسب وكالة بلومبرج فإن تحول آبل عن معالجات إنتل سيمثل ضربة كبيرة للشركة، التى تعانى أساسا من الركود منذ سنوات.





وتعمل آبل منذ وقت طويل على التوجه لاستخدام معالجات ARM في أجهزة الكمبيوتر واللابتوب الخاصة بها ، حيث سيكون التغيير بمثابة المرة الأولى على الإطلاق التي تصمم فيها آبل معالجتها الخاصة لأجهزة ماك ، منذ الإعلان عنها لأول مرة قبل 36 عامًا.



