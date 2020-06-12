آبل تؤكد رسميا موعد مؤتمر المطورين WWDC 2020.. تفاصيل

أعلنت شركة آبل Apple ، عن المزيد من التفاصيل حول مؤتمر المطورين العالمي WWDC لعام 2020، بما في ذلك موعد ووقت افتتاح الحدث.





ووفقا لما ذكره موقع "arstechnica" التقني، من المقرر أن يعقد مؤتمر آبل في الفترة ما بين 22 إلى 26 يونيو الجاري، على أن تبدأ الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق 22يونيو، الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي.





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وكانت شركة آبل قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن عزمها عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 من خلال حدث عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبالإضافة إلى الكشف عن التوقيت الرئيسي للحدث، أعلنت آبل في تدوينتها أن المؤتمر سيضم أكثر من 100 جلسة هندسية، ستم نشرها بدءا من 23 حتى 26 يونيو. وستكون عبارة عن مقاطع فيديو يتم نشرها كل يوم مباشرة.





وحسبما ورد في التسريبات والشائعات السابقة، من امتوقع أن تكشف آبل عن بعض الميزات الجديدة التي قد تأتي إلى نظامها التشغيلي iOS 14، بالإضافة إلى إعلان آبل عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM.





وسيسبق إطلاق مؤتمر WWDC أيضًا، إعادة تصميم منتديات مطوري آبل التي ستطلق في 18 يونيو الجاري. وبحسب الشركة، فإن أكثر من ألف مهندس من مهندسيها سيشاركون في المنتديات، وسيتمكن أولئك الذين لديهم حسابات مطورين من تعيين مواعيد لمختبرات مطوري 1 على 1.