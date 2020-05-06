آبل تعقد مؤتمرها السنوى للمطورين 2020 أونلاين ومجانا في هذا التاريخ

قالت شركة آبل إنها ستعقد مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC للعام الحالى 2020 على الإنترنت مجانا، حيث سيبدأ المؤتمر من يوم 22 يونيو القادم، وسيكون على من يريد الحضور أونلاين الدخول على تطبيق المطورين أو مشاهدته على الموقع.





وبحسب وكالة رويترز فإن شركة آبل قد قررت في شهر مارس الماضى، عقد المؤتمر السنوى WWDC الذي يعقد عادة في سان خوسيه بكاليفورنيا، ويجذب أكثر من 5000 شخص، على الإنترنت وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.









وسيمنح مؤتمر WWDC فرصة لملايين المطورين المبدعين والمبتكرين في الحصول على نظرة مسبقة على مستقبل أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS، والعمل مع مهندسي شركة آبل ليبنوا معًا تجارب لتطبيقات تثري حياة عملاء آبل في جميع أنحاء العالم.





وسيزود برنامج مؤتمر WWDC مجتمع المطورين العالمي التابع لشركة آبل، والذي يضم الآن أكثر من 23 مليون مطور مسجل في أكثر من 155 دولة.





كما أن الشركة ستوفر للجيل القادم من مطوري التطبيقات الرؤيا والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع، وستتم مشاركة معلومات إضافية حول البرنامج بين الوقت الحالي وحتى بدأ المؤتمر فى يونيو عبر الإيميل أو عبر تطبيق Apple Developer، أوعلى موقع Apple Developer.



