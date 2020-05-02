آبل تطور نظاما يسمح للمستخدمين بالتعديل في الرسائل بعد إرسالها

لا شك أن العديد منا ندم كثيرا بسبب رسائل على تطبيقات المراسلة قام بإرسالها ذات مرة لأحد أصدقائه أو معارفه؛ إما بسبب أنها احتوت على أخطاء إملائية غيرت من معناها أم أن المستخدمين تعجلوا في إرسال محتوى معين وبعدها اتخذوا قرارا في التراجع فيه؛ ويبقى عامل التعديل على الرسائل في تطبيقات المراسلة من أهم متطلبات المستخدمين.





ووفقا لموقع Ubergizmo التقنى فإن شركة آبل تقوم بعملية تطوير لمنح المستخدمين في المستقبل القريب فرص لتعديل الرسائل بعد إرسالها عبر تطبيقات الرسائل مثل تطبيق الرسائل القصيرة iMessage .









ويعتبر هذا التطوير الذى تعمل عليه شركة آبل هو بمثابة اختراع حيث ستكون هذه أول مرة تقوم بها شركة لتطوير نظام يسمح للمستخدمين بتحرير الرسائل المرسلة والتعديل فيها، وإرسالها مرة أخرى بالتعديل الجديد.





وهناك بعض التطبيقات مثل Discord و Slack التي تسمح للمستخدمين بالتعديل في الرسائل المرسلة، ولكن ذلك يرجع إلى أنه يتم إرسالها عبر خادم مركزي، مما يعني أنه يمكن رؤية عمليات التحرير التي تتم بسرعة وتطبيقها على كل شخص في الدردشة، وهذا على عكس ما تفعله آبل حيث أنها ستقوم بمنح المستخدمى الرسائل المباشرة مثل الرسائل النصية العادية ورسائل تطبيقات المراسلة عملية تعديل بدون استطاعة الطرف الآخر من الاحتفاظ بالرسالة قبل التعديل.





ويشير التطوير الذى تعمل عليه آبل أنه يمكن أن تكون هناك طريقة للمستخدمين لرؤية تاريخ تلك الرسائل التي تم التعديل فيها لإعطاء الفرصة للمستخدمين لإخفاء كل ما لا يريدونه في الرسائل القديمة.



