لا دليل على استغلالها.. آبل تعترف بوجود ثغرة في تطبيق بريد آيفون وآيباد

أكدت شركة آبل Apple الأمريكية، في بيان لها، أنه لا يوجد دليل على وجود أخطاء في نظام التشغيلiOS"، ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "فوربس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، يشير إلى وجود ثلاث ثغرات في نظام تشغيل هواتف آيفون.





وبحسب ما ذكره موقع "zdnet" التقني، أدلى مسؤولو شركة آبل بهذا البيان ردا على تقرير نشرته شركة "ZecOps" للأمن السيبراني، يوم الأربعاء الماضي، تقول فيه إن ثلاث نقاط ضعف في نظام أمان iOS، تؤثر على عملاء تطبيق البريد الإلكتروني الرسميApple Mail على أجهزة آيفون وآيباد وقد جرى استغلالها منذ عام 2018.









وأوضحت شركة الأمن السيبراني في تقريرها أن الأخطاء موجودة على من بداية نظام التشغيل منذ iOS 6، الإصدار الخاص بهاتف iPhone 5، ووفقا لباحثي "ZecOps"، استغلت هذه الثغرات لاستهداف أفراد من مؤسسة فورتشن 500 في أمريكا الشمالية إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركة اتصالات مقرها اليابان، وتشمل قائمة الأهداف شخصية مهمة من ألمانيا، ومزودي خدمات الأمن المدارة في المملكة العربية السعودية، وصحفيا في أوروبا.





وقالت آبل: "لقد حققنا بدقة في تقرير ZecOps واستنادا إلى المعلومات المقدمة، فقد خلصنا إلى أن هذه المشكلات لا تشكل خطرا مباشرا على مستخدمينا، وحدد التقرير ثلاث مشكلات في تطبيق البريد، لكنها غير كافية لوحدها في تجاوز الحماية الأمنية لأجهزة آيفون وآيباد، ولم نجد أي دليل على استخدامها ضد العملاء".



