آبل Apple تستخدم معالجات آيفون iphone فى أجهزة ماك mac

تخطط شركة Apple اَبل الأمريكية عملاقة التكنولوجيا فى العالم لإضافة معالجها الرئيسي المستخدم مؤخرًا فى أجهزة آيفون iphone و آيباد ipad، لكومبيوتر Mac الخاصة بها.





وبحسب موقع جادجست356 التقني، فإن أجهزة ماك ستعتمد على معالج هواتف اَيفون الجديدة A14، ما يعني بأن الشركة لن تعتمد على إنتل intel موردها الرئيسي الحالي لمعالجات Mac.





إنتل intel فى عام 2006، وبعد مرور عام واحد صنعت انتل منتجات لأجهزة ماك مثل شرائح المودم المستخدمة فى هواتف آيفون أيضًا. كانت اَبل قد بدأت فى استخدام معالجات





كانت اَبل دائمًا تعتمد على إنتل وكوالكوم كموردين رئيسين لشرائح المودم وهى الجزء المهم لربط الأجهزة بشبكات البيانات اللاسلكية، لدرجة أنها حاولت شراء أغلب تصميمات مودم إنتل فى يوليو الماضي مقابل مليار دولار، إلا أنها دخلت فى معركة قانونية طويلة مع كوالكوم حول ممارسة تراخيص براءات الإختراع الخاصة بالشركة المنصعة للمعالجات.



