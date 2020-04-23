احذر.. ثغرة فى iphone تسرق بياناتك.. إليك طريقة الحماية

يقبل الملايين حول العالم على شراء هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم بين منافسه، لما قدمه من أداء وقوي وتصميم مبهر، وبالطبع لخصوصيته الشديدة، وتأمينه العالى ضد الإختراق إلا أن هناك ثغرة قد تكلفك كل بياناتك على هاتفك الـ iphone.





وبحسب موقع ذا فيرج التقني، اكتشف خبراء أمن المعلومات ثغرة تسمح لأى شخص بالدخول إلى هاتفك الآيفون ، ومن ثم الإستيلاء على بياناتك دون أن تدري.





في تطبيق البريد الرسمي لـ آبل Mail في تحديث iOS 13.4.1 الأخير، أما اذا لم تق بتحميل هذا التحديث فأنت فى آمان تام، ولا داعلى للشعور بالقلق من أى إختراق. ظهرت الثغرة





وقامت آبل بغلق الثغرة فى النسخة التجريبة من اخر تحديث، والتى تحمل إسم iOS 13.4.5 Beta لحين صدور النسخة التجريبة منه قريبًا، وحتى يتم إصداره بشكل رسمي عليك إتباع الخطوات التالية لتأمين هاتفك.





1- افتح تطبيق البريد Mail وقم بعمل تسجيل خروح sign out.

2- تسجيل الخروج منخلال الضغط على Settings ثم password & account.

3- اضغط على password & account، ثم your mail، وأخيرًا mail قم بتحويلها إلى off.