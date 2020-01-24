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تكنولوجيا

جوجل تحذر أبل.. ثغرة أمنية خطيرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.. تعرف عليها

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:10 م
ثغرة أمنية خطيرة
ثغرة أمنية خطيرة في هواتف أيفون وأجهزة أيباد.. تعرف عليها
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ندى على
حذرت شركة جوجل شركة أبل بشأن ثغرة أمنية في متصفح  Safari "سفاري" الافتراضى الموجود على أنظمة تشغيل iOS التى تقوم بتشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد. 

وتساعد الثغرة الأمنية الموجودة في المتصفح الافتراضى سفاري من جعل قراصنة الإنترنت يتتبعون كل تحركات مستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد على شبكة الإنترنت. 

ولا تقتصر الثغرة فقط على تتبع مواقع وتحركات المستخدمين وإنما تمتد لكشف عادات المستخدمين على الإنترنت، بالإضافة إلى المواقع التى تم الدخول عليها، والمعلومات الشخصية للمستخدمين.

وسفاري هو متصفح ويب من إنتاج شركة أبل والذي تصدره مع نظام التشغيل الخاص مع أجهزة iOS و Mac. 

و ذكر موقع Expert Reviews  قام مجموعة من الباحثين التقنيين في قسم الهندسة الأمنية في شركة جوجل بتقديم تقرير عن اكتشافهم بعض الثغرات الأمنية الخطيرة التى تجعل الهاكرز يتتبعون تحركات ومواقع مستخدمى المتصفح. 

وأخبرت جوجل شركة أبل بالثغرة في أغسطس العام الماضى، واستمرت أبل في العمل عليها وعملت على القيام بتصليح جزء كبير منها في آخر تحديث لها وهو iOS 13. 

وقامت شركة أبل بإصدار بيان لها تقول فيه إنها تعمل على حل المشكلة  منذ فترة وتحاول تأمين المستخدمين، وتعمل على جعل المتصفح أكثر أمانا وذلك بناء على تقرير من جوجل يفيد بوجود ثغرة أمنية خطيرة في موقع سفارى.

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