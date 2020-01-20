اختراق ومشاركة أكثر من 70 ألف صورة لسيدات على تطبيق مواعدة شهير

ذكر موقع Gizmodo أنه تم اختراق أكثر من 70 ألف صورة لسيدات من مستخدمى تطبيق المواعدة الشهير Tinder في عملية قرصنة إلكترونية.





وقام مقرصن بسرقة ومشاركة أكثر من 70 ألف صورة لسيدات وسط تزايد القلق للاستخدام المسئ للصور التى تم اختراقها بعد أن قام المقرصن بمشاركتها إلكترونيا عن طريق ابتزاز المستخدمين.





وشملت عملية الاختراق الحصول على بيانات هوية المستخدمين على الموقع ( users IDs) ، ومن المحتمل أن يكون هذا هو عدد المستخدمين الذين تم اختراقهم.





وأخبر مسئول في تطبيق Tinder موقع Gizmodo أن أى استخدام لصور أو معلومات للمستخدمين من قبل المقرصنين تعد ممنوعة قانونا وأن مسئولى التطبيق سيقوموا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة هذا التصرف.





ويقوم التطبيق بعمل مسح لكل الصور والمعلومات التى تم اختراقها لمنعها من الانتشار على الإنترنت، في حين أن هناك تخوفات من قبل الموقع لاستخدام هذه الصور في الوسائل التى تستخدم تقنيات التعرف على الوجه ويقوموا بتزويرها.



