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تكنولوجيا

احذر.. ثغرة أمنية في تطبيق مواعدة شهير تتسبب بتسريب بيانات العملاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
حذر خبراء الأمن السيبراني من تطبيق المواعدة "بلينتي أوف فيش" ، الذي يستخدمه الرواد حول العالم بسبب إكتشاف ثغرة أمنية خطيرة نتج عنها تسريب بيانات العملاء بالكامل.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الأمن السيبراني أكد أن هناك خلل أمني في التطبيق يتيح لأي شخص هاو تسريب بيانات العملاء و أن التطبيق لم يحدث بياناته منذ فترة طويلة فأصبح سهل الإختراق .

أشار أحد خبراء الأمن المتخصص في الجرائم الإلكترونية أن التطبيق يتيح لأي شخص معرفة تحديد المكان الخاص بالعملاء و الوصول إلى بياناتهم من معلوماتهم الشخصية الغير مؤمنة .

كما اكد الخبير أن التحليل الأولي للتطبيقل أشار إلى أن الأمر كان يسيرا جدا خلال التطبيق من سهولة الوصول إلى بيانات التسجيل والتي من المفترض أن تكون مؤمنة بشكل أفضل، حتى لا يمكن استخدامها لتعريض المستخدمين للخطر“.
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