تطبيق مواعدة يحظر نجمة أمريكية شهيرة





قد تعتقد أن إيجاد الحب شئ صعب بالنسبة لمعظم الأشخاص العاديين، وإنه إذا كنت مشهورا يوما ما فإن الأمر سيكون بمنتهى السهولة.وعلى الرغم أن هذا الاعتقاد هو السائد إلا إنه ليس صحيحا دائما، حيث أن النجمة الأمريكية الشهيرة شارون ستون قد فوجئت بحجبها من على تطبيق للمواعدة.وقد يكون الأمر مفاجئا بالنسبة لك أن نجمة أمريكية شهيرة وعارضة أزياء تستخدم تطبيقا للمواعدة، ولكن الأمر أكبر من ذلك حيث أن المستخدمين قد قاموا بالابلاغ عدة مرات عن حساب ستون كحساب مزيف الأمر الذى جعل تطبيق Bumble للمواعدة يقوم بحظرها، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت ستون أن فوجئت بأن حسابها على موقع Bumble قد تم حجبه، وعبرت عن استغرابها في البداية ولكنها أخذت الأمر على محمل السخرية بعد ذلك.وشارون ستون هي نجمة أمريكية وعارضة أزياء سابقة، وحصلت على جائزة جولدن جلوب وترشحت أكثر من مرة لجائزة الأوسكار.