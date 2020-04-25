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تكنولوجيا

آبل تطرح النسخة العالمية من IPhone SE في 40 دولة

السبت 25/أبريل/2020 - 07:08 ص
هاتف iPhone SE
هاتف iPhone SE
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة آبل الأمريكية، نسخة هاتفها الذكي الأحدث منخفض الثمن iPhone SE بإصدار 2020 ، في الأسواق العالمية، وتشمل الدفعة الأولى 40 دولة حول العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل قائمة الدول الـ 40 التي سيتم طرح الهاتف للبيع فيها من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وتايوان.


ومن غير الواضح عدد الوحدات التي ستكون متاحة للمستهلكين في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن تطرح آبل كمية محدودة. وسيصل الهاتف إلى أولئك الذي حجزوا الهاتف في 17 أبريل الجاري خلال المدة الواقعة بين 1 و5 مايو المقبل.

أما عن الأسعار، يضح الجدول التالي عر الهاتف في كل دولة، فإن خيار 64 جيجابايت من الهاتف سيتوفر في الولايات المتحدة بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتوفر خيار 64 جيجابايت بسعر 1,699 درهمًا، وسيتوفر الخيار الأول بسعر 479 يورو في ألمانيا.

يذكر أن جهاز iPhone SE، يأتي بتصميم مستوحي من هاتف آبل السابق iPhone 8، من حيث المواصفات والشكل، مما يعني أنه يحتوي على شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع حواف كبيرة في الأعلى والأسفل، وزر الصفحة الرئيسية مع Touch ID. 

ويأتي هاتفiPhone SE، مزودا بكاميرا ومعالج أفضل  من جهاز iPhone 8، ولكن بسعر أقل، وعلى الرغم من أنه يأتي بتصميم قديم نسبيًا، إلا أنه يحتوي على معالج آبل A13 Bionic، الموجود في سلسلة آيفون 11 ، مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 3 جيجابايت.

ويقدم هاتف iPhone SE، شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنك تسجيلها بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامي بدقة 7 ميجابكسل.
أسعار هاتف iPhone SE في بعض الدول أسعار هاتف iPhone SE في بعض الدول
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