هاتف IPhone SE أفضل من XS Max لهذا السبب

نشرت منصة AnTuTu لقياس أداء الهواتف الذكية، نتيجتها المرجعية لأداء هاتف iPhone SE الجديد، على موقع التدوين الصيني Weibo، والذي أطلقته آبل خلال الأسبوع الماضي، بسعر منخفض مع أحدث معالجات الشركة الأمريكية A13 Bionic، والتى تعمل بها سلسلتها الرائدة آيفون 11





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سجل هاتف iPhone SE ، ما يقل عن 500 ألف نقطة في اختبار المعياري للمنصة، على عكس أداء جهاز iPhone XS Max، والذي سجل 4,43,337 نقطة فقط في الاختبار نفسه، أما بالنسبة لـ iPhone 11 Pro، فقد حقق نتائج أفضل قليلا في الاختبار، حيث سجل 5,21,010 نقطة.





ويتميز هاتف iPhone SE، بشاشة قياس 4.7 بوصة من نوع IPS LCD، مع قارئ بصمات الأصابع ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.





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وأما بالنسبة للكاميرا، يأتي هاتف iPhone SE، بكاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابيكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف iPhone SE، بأحدث معالجات آبل A13 Bionic والذي يقدم أداءا أفضل من جهاز iPhone XS Max ، مع نظام تشغيل iOS 13، ويحتوي على بطارية بسعة 1821 ميللي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 18 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.





ويأتي هاتف iPhone SE الجديد، بسعر 400 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و450 دولار لنسخة 128 جيجابايت، و550 دولار لنسخة 256 جيجابايت.