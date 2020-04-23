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تكنولوجيا

توقعات بانخفاض شحنات هواتف آيفون خلال الربع الثاني من 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:43 ص
توقعات بإنخفاض شحنات
توقعات بإنخفاض شحنات هواتف آيفون خلال الربع الثاني من 2020
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شيماء عبد المنعم
قال المحلل التقني Ming-Chi Kuo، إن معظم هواتف شركة آبل Apple القادمة تواجه تأخيرات، على الرغم من تأكيدات Foxconn بأنها ستعوض عن ضياع الوقت بسبب فيروس كورونا.

وقد بدأت آبل بفتح باب حجز المسبق لهاتف iPhone SE، قبل يومين لتؤجل تاريخ التسليم إلى شهر مايو القادم، بسبب الطلب المرتفع الذي فاق التوقعات، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

ويتوقع "كو" الذي يعد من أشهر مسربي أخبار آبل، أن تبيع آبل بين 12 و14 مليون وحدة من هاتف iPhone SE، خلال الربع الثاني من 2020، ثم تليها 10 مليون وحدة في الربع الثالث. 

ويحذر Ming من أن الطلب المرتفع على iPhone SE، سيؤثر على مبيعات الهواتف الرائدة آيفون 11، خاصة أن المستهلكين يفضلون الهواتف ذات السعر المنخفض، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا، ويتوقع أن تنخفض شحنات هواتف آيفون خلال الربع الثاني بنسبة 30%.

ووفقا للموقع التقني، فإن آبل الأمريكية أخرت إنتاج هواتف آيفون 12 القادمة، والتى ستأتي بأربعة منها كما يقول Kuo، وبسبب حظر السفر، اضطرت آبل لتفويض المزيد للموظفين المحليين، مما أدى تأخير الإنتاج لمدة شهر واحد.
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