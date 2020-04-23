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تكنولوجيا

اشترى آيفون 7 بلس بـ 4050 جنيها فقط..تعرف على السر

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:00 ص
آيفون 7 بلس
آيفون 7 بلس
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كريم جمال
اذا كنت من عشاق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم، خاصةً الأحجام الكبيرة منه بزر الرئيسية التقليدي، فهذا العرض مخصص لك حيث يمكنك إقتناء نسخة من هاتف آيفون 7 بلس بنصف السعر تقريبًا، بفضل هذا العرض الإستثنائي.

وبحسب فون آرينا تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 258 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4050 جنيه مصري.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، 
مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

كما أن iPhone 7 يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.

يمكنك شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 بلس باللون الوردي عبر هذا الرابط.
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