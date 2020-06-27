تقتل البكتريا.. LG تكشف عن سماعات TONE Free الأولى من نوعها في العالم

أعلنت شركة إل جي LG ، عن سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث، والتي تحمل رقم الطراز HBS-FN4 و HBS-FN6، وتتميز السماعة التى تحمل الرمز HBS-FN6 بعلبة شحن ذاتية التنظيف، وبهذه التقنية الجديدة تعد بذلك السماعة الأولى من نوعها في العالم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستخدم شركة إل جي تكنولوجيا LG UVnano الخاصة بها، والتى تم تصميمها لقتل البكتيريا أثناء إعادة شحن سماعات الأذن.









وتعمل تكنولوجيا LG UVnano عن طريق إصدار ضوء UV على طرف السماعة المصنوع من السيليكون والشبكة الداخلية الخاصة بها، وتقول الشركو الكورية الجنوبية أن هذه التقنية صممت لتقتل 99.9% من البكتيريا الإشريكية القولونية والبكتيريا الكروية العنقودية الذهبية، ويتميز هذا الإصدار بتصميم محسن عن سابقتها LG TONE+ Free.





ويتم تشغيل سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من إل جي بواسطة تقنية الصوت من شركة Meridian Audio، وحسبما تقول الشركة الكورية إنها ستقدم صوتا واقعيا مباشرة في الأذن بفضل تكنولوجيا Meridian's HPS، المعروفة بسماعة الرأس المكانية، والتى تعزز تجربة الإستماع للحصول على صوت غامر.





وستستخدم سماعات الأذن هذه تصميما جديدا في القناة لتوفير المزيد من الراحة وتوفير عزلا أفضل للضوضاء، ويحتوي كلا الطرازين على أربعة إعدادات مسبقة للصوت، وهي Natural و Immersive و Bass Boost و Treble Boost. هناك أيضا وضع الصوت المحيطي الذي يغذي الصوت الخارجي في أذنيك حتى تتمكن من سماع محيطك.





وستستمر سماعات الأذن الجديدة من LG، في العمل لمدة 6 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن مرة أخرى، وهي توفر شحنا سريعا بحيث يمكنك الحصول على ساعة من الإستخدام مع 5 دقائق فقط من الشحن. ومع حالة الشحن، توفر سماعات الأذن مجموعة 18 ساعة من وقت الاستماع.





وسيصل طراز سماعات الأذن اللاسلكية من إل جي TONE Free، باللون الأسود غير اللامع وباللون الأبيض العصري اللامع، وسيبدأ طرحها للبيع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدءا من شهر يوليو المقبل.