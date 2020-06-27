AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تقتل البكتريا.. LG تكشف عن سماعات TONE Free الأولى من نوعها في العالم

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 ص
سماعات الأذن اللاسلكية
سماعات الأذن اللاسلكية من إل جي TONE Free
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة  إل جي LG، عن سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث، والتي تحمل رقم الطراز HBS-FN4 و HBS-FN6، وتتميز السماعة التى تحمل الرمز HBS-FN6 بعلبة شحن ذاتية التنظيف، وبهذه التقنية الجديدة تعد بذلك السماعة الأولى من نوعها في العالم. 

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستخدم شركة إل جي تكنولوجيا LG UVnano الخاصة بها، والتى تم تصميمها لقتل البكتيريا أثناء إعادة شحن سماعات الأذن.


وتعمل تكنولوجيا LG UVnano عن طريق إصدار ضوء UV على طرف السماعة المصنوع من السيليكون والشبكة الداخلية الخاصة بها، وتقول الشركو الكورية الجنوبية أن هذه التقنية صممت لتقتل 99.9% من البكتيريا الإشريكية القولونية والبكتيريا الكروية العنقودية الذهبية، ويتميز هذا الإصدار بتصميم محسن عن سابقتها  LG TONE+ Free.
LG’s new TONE Free TWS earbuds have a self-cleaning case, available next month

ويتم تشغيل سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من إل جي بواسطة تقنية الصوت من شركة Meridian Audio، وحسبما تقول الشركة الكورية إنها ستقدم صوتا واقعيا مباشرة في الأذن بفضل تكنولوجيا Meridian's HPS، المعروفة بسماعة الرأس المكانية، والتى تعزز تجربة الإستماع للحصول على صوت غامر.

وستستخدم سماعات الأذن هذه تصميما جديدا في القناة لتوفير المزيد من الراحة وتوفير عزلا أفضل للضوضاء، ويحتوي كلا الطرازين على أربعة إعدادات مسبقة للصوت، وهي Natural و Immersive و Bass Boost و Treble Boost. هناك أيضا وضع الصوت المحيطي الذي يغذي الصوت الخارجي في أذنيك حتى تتمكن من سماع محيطك.

وستستمر سماعات الأذن الجديدة من LG، في العمل لمدة 6 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن مرة أخرى، وهي توفر شحنا سريعا بحيث يمكنك الحصول على ساعة من الإستخدام مع 5 دقائق فقط من الشحن. ومع حالة الشحن، توفر سماعات الأذن مجموعة 18 ساعة من وقت الاستماع.

وسيصل طراز سماعات الأذن اللاسلكية من إل جي TONE Free، باللون الأسود غير اللامع وباللون الأبيض العصري اللامع، وسيبدأ طرحها للبيع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدءا من شهر يوليو المقبل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تطلق سماعات Pixel Buds الجديدة رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات

بسعر منافس لأبل.. مايكروسوفت تطلق سماعة Surface اللاسلكية

تشحن في 10 دقائق.. سوني تعلن رسميا عن سماعة WF-SP800N اللاسلكية.. فيديو

مماثلة للهواتف.. جوجل تصدر تحديثات لسماعات Pixel buds 2 اللاسلكية

أي منها الأفضل؟.. أبرز سماعات الأذن اللاسلكية بسعر منافس وميزات جديدة

بسعر منخفض.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الأحدث Mi AirDots 2 SE

ترشيحاتنا

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

بعد قليل.. النطق بالحكم على سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

عضو اللجنة الخماسية عن خطاب حق التمرد: خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بعودة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد