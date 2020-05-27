AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إل جي تطلق هاتف LG Velvet للبيع في أولى الأسواق العالمية.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:06 ص
هاتف LG Velvet
هاتف LG Velvet
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة إل جي LG، في بداية الشهر الجاري هاتفها الأحدث  LG Velvet، في كوريا الجنوبية مقابل سعر حوالي 700 دولار أمريكي، والآن أدرجت "إل جي" الهاتف الذكى على موقعها الإيطالي، في أول إطلاق للجهاز في الأسواق العالمية بأوروبا. 

ووفقالما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب هاتف LG Velvet، شاشة من نوع POLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9.


مواصفات هاتف LG Velvet

ويعمل هاتف LG Velvet بمعالج Snapdragon 765، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.

ويتميز هاتف LG Velvet بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
LG Velvet comes to Italy

ويأتي هاتف LG Velvet، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويحتوي على بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار "IP 68"، وتقول إل جي أن الجهاز اجتاز 7 اختبارات متانة لكسب التصنيف العسكري MIL-STD-810.
LG Velvet comes to Italy

ويحتوي هاتف LG Velvet، على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم Wacom، مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والرسم، ويأتي الجهاز مزودا بتطبيق Nebo للكتابة اليدوية المثبت سابقا، والذي يمكنه تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نصوص مطبوعة بما في ذلك الصيغ والرسوم البيانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوكيا تطلق هاتفها الأحدث Nokia C2 منخفض المواصفات بأندرويد Go.. صور

رسميا.. نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 8.3 5G.. صور ومواصفات

رسميا.. إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Style3.. السعر والمواصفات

قبل طرحه في مايو.. تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف LG Premiere Pro Plus ..صور

مقطع فيديو يكشف مواصفات هاتف LG Velvet المرتقب من إل جي.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وقدم لي هذه النصيحة

أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة لهذا السبب .. فيديو

في هذا الموعد.. الصحة العالمية تحسم استخدام هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

دعاء القنوت في صلاة الفجر

طبيب إيطالي يحسم جدل موت فيروس كورونا في الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟