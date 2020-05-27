إل جي تطلق هاتف LG Velvet للبيع في أولى الأسواق العالمية.. فيديو

أطلقت شركة إل جي LG ، في بداية الشهر الجاري هاتفها الأحدث LG Velvet، في كوريا الجنوبية مقابل سعر حوالي 700 دولار أمريكي، والآن أدرجت "إل جي" الهاتف الذكى على موقعها الإيطالي، في أول إطلاق للجهاز في الأسواق العالمية بأوروبا.





ووفقالما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب هاتف LG Velvet ، شاشة من نوع POLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9.





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مواصفات هاتف LG Velvet





ويعمل هاتف LG Velvet بمعالج Snapdragon 765، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.





ويتميز هاتف LG Velvet بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.





ويأتي هاتف LG Velvet، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويحتوي على بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار "IP 68"، وتقول إل جي أن الجهاز اجتاز 7 اختبارات متانة لكسب التصنيف العسكري MIL-STD-810.





ويحتوي هاتف LG Velvet، على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم Wacom، مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والرسم، ويأتي الجهاز مزودا بتطبيق Nebo للكتابة اليدوية المثبت سابقا، والذي يمكنه تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نصوص مطبوعة بما في ذلك الصيغ والرسوم البيانية.