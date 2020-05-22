إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Q61.. بكاميرا رباعية وسعر منافس.. فيديو

أعلنت شركة إل جي LG ، عن هاتفها الأحدث LG Q61، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة المواصفات، المتاح للبيع في الأسواق المحلية الكورية.





وبسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إلى جي الجديد LG Q61، بشاشة بقياس 6.5 بوصة وبدقة +FHD، وتحتوي الشاشة نوتش على هيئة ثقبا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.









ويعمل هاتف LG Q61، بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





وكما يأتي هاتف LG Q61، مع مكبرات صوت إستريو وتقنية DTS-X 3D Surround، وهو متوافق مع معايير المتانة العسكرية MIL-STD 810G، إلى جانب بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الهاتف.





وبالنسبة لعشاق التصوير، يأتي هاتف LG Q61، بإعداد كاميرا رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





ويتوفر جهاز LG Q61، باللون الأبيض فقط، ويأتي بسعر يعادل 300 دولار أمريكي أى ما يعادل 4758 جنيها مصريا، وسيبدأ طرحه في الأسواق الكورية بدءا من 29 مايو الجاري.