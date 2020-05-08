AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet.. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
إل جي تعلن رسميا
إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة إل جي، رسميا عن هاتف LG Velvet، في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أسابيع من التشويق والإعلانات له، والذي يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بتصميم "قطرة المطر raindrop"، ومعالج Snapdragon 765.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، أكدت التسريبات السابقة، التى ظهرت خلال الأيام الماضية، بأن هاتف LG Velvet يتميز بشاشة من نوع POLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9.

مواصفات هاتف LG Velvet

ويعمل هاتف LG Velvet بمعالج Snapdragon 765، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.

كاميرا هاتف LG Velvet

ويتميز هاتف LG Velvet بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

مزايا هاتف LG Velvet

ويأتي هاتف LG Velvet، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويحتوي على بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار "IP 68"، وتقول إل جي أن الجهاز اجتاز 7 اختبارات متانة لكسب التصنيف العسكري MIL-STD-810.


ويحتوي هاتف LG Velvet، على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم Wacom، مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والرسم، ويأتي الجهاز مزودا بتطبيق Nebo للكتابة اليدوية المثبت سابقا، والذي يمكنه تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نصوص مطبوعة بما في ذلك الصيغ والرسوم البيانية.

سعر هاتف LG Velvet

ويتوفر LG Velvet حاليا في كوريا الجنوبية بأربعة ألوان هي الأبيض والرمادي والأخضر والبرتقالي، ويمكن الحصول على الهاتف مقابل سعر حوالي 700 دولارا أمريكيا، ولم تكشف إل جي حتى عن خطط الإطلاق العالمي.
LG Velvet pre-orders begin tomorrow, will cost $735
LG Velvet featured
LG Velvet Wacom Stylus
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتغلب على كورونا.. أفضل هواتف سامسونج خلال 2020

رسميا.. إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Style3.. السعر والمواصفات

كاميرا تشبه قطرات الماء.. LG تعلن رسميا اسم هاتفها الذكي الجديد.. صور

LG تطلق هاتف LG Folder 2 قابل للطي بشاشتين.. تعرف علي المواصفات والسعر

شاهد.. إل جي تستعرض تصميم ومواصفات هاتفها القادم LG Velvet

موتورولا تعلن رسميا عن + Edge وEdge.. بسعر منافس وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

ترشيحاتنا

محمد عادل إمام يعلق على النجاح الكبير لـ أحمد العوضي

عمرو أديب عن الحلقة 14 من خيانة عهد : متعبة

الطبيعة تسترد عافيتها.. الطيور تنتشر على الشواطئ وتكاثر كائنات مهددة بالانقراض بالبحر الأحمر

والد "مارد سيناء": الرئيس السيسي استقبلنا بعد استشهاده.. وابني قدم عملا بطوليا دفاعا عن الوطن

تحطم طائرة عسكرية للجيش الهندي على الحدود مع باكستان

إذاعة كتالونية: حالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني .. تفاصيل

AdvertisementS

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

بعد فيديو القطة.. تعرف على موقف الشرع من تعذيبها.. وهل لمسها ينقض الوضوء

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو