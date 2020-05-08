إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة إل جي ، رسميا عن هاتف LG Velvet ، في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أسابيع من التشويق والإعلانات له، والذي يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بتصميم "قطرة المطر raindrop"، ومعالج Snapdragon 765.





وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، أكدت التسريبات السابقة، التى ظهرت خلال الأيام الماضية، بأن هاتف LG Velvet يتميز بشاشة من نوع POLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9.





مواصفات هاتف LG Velvet





ويعمل هاتف LG Velvet بمعالج Snapdragon 765، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.





كاميرا هاتف LG Velvet





ويتميز هاتف LG Velvet بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.





مزايا هاتف LG Velvet





ويأتي هاتف LG Velvet، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويحتوي على بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار "IP 68"، وتقول إل جي أن الجهاز اجتاز 7 اختبارات متانة لكسب التصنيف العسكري MIL-STD-810.





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ويحتوي هاتف LG Velvet، على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم Wacom، مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والرسم، ويأتي الجهاز مزودا بتطبيق Nebo للكتابة اليدوية المثبت سابقا، والذي يمكنه تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نصوص مطبوعة بما في ذلك الصيغ والرسوم البيانية.





سعر هاتف LG Velvet





ويتوفر LG Velvet حاليا في كوريا الجنوبية بأربعة ألوان هي الأبيض والرمادي والأخضر والبرتقالي، ويمكن الحصول على الهاتف مقابل سعر حوالي 700 دولارا أمريكيا، ولم تكشف إل جي حتى عن خطط الإطلاق العالمي.