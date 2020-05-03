ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور

ظهرت تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet القادم والذى ستطلقه شركة LG في 7 مايو الجارى على أن يكون يتم إصداره في الأسواق يوم 15 مايو.





وكشف موقع Android Community صورا جديدة تستعرض هاتف LG Velvet القادم من الداخل والخارج، وتستعرض التسريبات حصول الهاتف على معالج Snapdragon 765 من الفئة المتوسطة.









وسيأتى هاتف LG Velvet بشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED ، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.





وستكون كاميرات هاتف LG Velvet ثلاث كاميرات خلفية حيث أن الكاميرا الأساسية ستكون بجودة 48 ميجابيكسل، والثانية 8 ميجابيكسل بزاوية واسعة، أما الثالثة 5 ميجابيكسل بمستشعر للعمق.





ويحتوى هاتف LG Velvet على بطارية بسعة 4.300 مللى أمبير، ومنفذ من نوع USB-C كما سيتوفر الهاتف بأربع ألوان هي الأبيض والأخضر والرمادي والبرتقالي.



