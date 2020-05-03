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تكنولوجيا

ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 11:00 م
تسريبات جديدة لهاتف
تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet
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ندى على
ظهرت تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet  القادم والذى ستطلقه شركة LG في 7 مايو الجارى على أن يكون يتم إصداره في الأسواق يوم 15 مايو. 

وكشف موقع Android Community صورا جديدة تستعرض هاتف  LG Velvet القادم من الداخل والخارج، وتستعرض التسريبات حصول الهاتف على معالج Snapdragon 765  من الفئة المتوسطة.


وسيأتى هاتف LG Velvet بشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED ، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وستكون كاميرات هاتف LG Velvet ثلاث كاميرات خلفية حيث أن الكاميرا الأساسية ستكون بجودة 48 ميجابيكسل، والثانية 8 ميجابيكسل بزاوية واسعة، أما الثالثة 5 ميجابيكسل بمستشعر للعمق. 

ويحتوى هاتف LG Velvet  على بطارية بسعة 4.300 مللى أمبير، ومنفذ من نوع USB-C  كما سيتوفر الهاتف بأربع ألوان  هي الأبيض والأخضر والرمادي والبرتقالي. 


ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور
ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور
ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور
ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور
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