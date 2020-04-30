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تكنولوجيا

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف LG Premiere Pro Plus ..صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:56 ص
هاتف LG Premiere
هاتف LG Premiere Pro Plus
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شيماء عبد المنعم
خلال شهر يناير الماضي، ظهرت التسريبات الأولى حول هاتف LG Premier Pro Plus، لكن شركة إل جي LG لم تطرح هذا الإصدار رسميا حتى الآن، واليوم ظهرت تسريبات جديدة حول هذا الجهاز نشرت عبر منصة جوجل بلاي Google Play.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي  هاتف LG Premier Pro Plus منخفض التكلفة، بشاشة بدقة 720 بيكسل، مع معالج MediaTek Helio P22 رباعي النوأة من نوع Cortex-A53، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت.


ويحتوي هاتف LG Premier Pro Plus، كاميرا خلفية مزدوجة إلا أن التسريبات لم تكشف الكثير من مواصفات الكاميرا، حيث يأتي المستشعر الثاني بزواية فائقة الاتساع.

More LG Premiere Pro Plus (L455DL) details surface: dual camera with ultra wide lens

وكما يبدو من الدليل المنشور على متجر جوجل، تأتي الكاميرا الأمامية داخل نوتش بالشاشة في المقدمة مشابهة لتصميم هاتف Velvet، ويعمل جهاز LG Premier Pro Plus، بنظام تشغيل Android 9.0، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD. 

وتظهر التسريبات أن هاتف LG Premier Pro Plus ،  يضم الهاتف زر مخصص لمساعد جوجل الافتراضي، مع قارئ بصمة الإصبع على ظهر الهاتف، كما يضم الجهاز منفذ USB C، و FM، مع مدخل لسماعة الرأس 3.5 مم.
LG Premiere Pro Plus (left: OnLeaks image, right: Google Console)
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