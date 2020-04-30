تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف LG Premiere Pro Plus ..صور

LG لم تطرح هذا الإصدار رسميا حتى الآن، واليوم ظهرت تسريبات جديدة حول هذا الجهاز نشرت عبر منصة جوجل بلاي Google Play. خلال شهر يناير الماضي، ظهرت التسريبات الأولى حول هاتف LG Premier Pro Plus، لكن شركة إل جيلم تطرح هذا الإصدار رسميا حتى الآن، واليوم ظهرت تسريبات جديدة حول هذا الجهاز نشرت عبر منصة جوجل بلاي Google Play.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف LG Premier Pro Plus منخفض التكلفة، بشاشة بدقة 720 بيكسل، مع معالج MediaTek Helio P22 رباعي النوأة من نوع Cortex-A53، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت.









ويحتوي هاتف LG Premier Pro Plus، كاميرا خلفية مزدوجة إلا أن التسريبات لم تكشف الكثير من مواصفات الكاميرا، حيث يأتي المستشعر الثاني بزواية فائقة الاتساع.









Velve t ، ويعمل جهاز LG Premier Pro Plus، بنظام تشغيل Android 9.0، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD. ، ويعمل جهاز LG Premier Pro Plus، بنظام تشغيل Android 9.0، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD. وكما يبدو من الدليل المنشور على متجر جوجل، تأتي الكاميرا الأمامية داخل نوتش بالشاشة في المقدمة مشابهة لتصميم هاتف





وتظهر التسريبات أن هاتف LG Premier Pro Plus ، يضم الهاتف زر مخصص لمساعد جوجل الافتراضي، مع قارئ بصمة الإصبع على ظهر الهاتف، كما يضم الجهاز منفذ USB C، و FM، مع مدخل لسماعة الرأس 3.5 مم.