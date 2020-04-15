LG تطلق هاتف LG Folder 2 قابل للطي بشاشتين.. تعرف علي المواصفات والسعر

أعلنت شركة إل جي LG ، عن جهاز أندرويد قابل للطي LG Folder 2، والذي تستهدف به الشركة الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة وكبار السن، الذين يفضلون هاتفا سهل الاستخدام.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف LG Folder 2، بمعالج Snapdragon 210، مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع 8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.





ويأتي هاتف LG Folder 2، بشاشتين الأولي خارجية ثانوية أحادية اللون بقياس 0.9 بوصة، لعرض الإشعارات والنصوص والمكالمات، أما الثانية فهي شاشة أساسية QVGA بقياس 2.8 بوصة.





أقرأ أيضاً:





ويضم هاتف LG Folder 2 القابل للطي، كاميرا خلفية أساسية بدقة 2 ميجابيكسل، إلي جانبها زر SOS، والذي يتيح الاتصال بسرعة برقم مسجل سابقا بالضغط عليه ثلاث مرات في غضون 1.5 ثانية، كما يشارك الموقع مع الرقم الذي يتصل به من خلال رسالة نصية.

وبالإضافة إلى ذك، يوجد زر التشغيل السريع الموجود في الجهة الأمامية من الهاتف فوق زر الاتصال، والذي يتيح استدعاء خدمة المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو بدء وظيفة تسجيل المكالمات.





ويدعم هاتف LG Folder 2، الذي يزن نحو 127 جراما، تقنية الاتصال بالبلوتوث والشبكة اللاسلكية Wi-Fi، وشبكات الجيل الرابع 4G، وهناك أيضا ميزة تسمى قفل أمان البيانات، التي تساعد على منع تكلفة البيانات غير المقصودة.



